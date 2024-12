Carabiniere in servizio precipita nel vuoto: è in gravi condizioni È successo a Napoli nel quartiere San Giovanni a Teduccio

Un grave incidente si è verificato stamane a San Giovanni a Teduccio dove un carabiniere in servizio alla caserma Pastrengo è precipitato nel vuoto da una altezza considerevole mentre stava effettuando un sopralluogo. L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una tettoia.

Il militare, in servizio con altri colleghi al momento dell'incidente, è stato soccorso e trasportato immediatamente all'ospedale del Mare, dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime. Sono in corso le indagini, da parte delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica del terribile incidente.

Il militare era attivamente impegnato in una operazione di controllo del territorio, nella lotta alla commercializzazione e diffusione di materiale pirotecnico in vista delle imminenti festività natalizie.

"Massima vicinanza al carabiniere ricoverato in gravi condizioni per un incidente occorsogli mentre era impegnato in un servizio di controllo del territorio", ha fatto sapere in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.