Natale sicuro: la polizia sequestra alimenti privi di tracciabilità Controlli nelle attività commerciali a Napoli

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano. In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, unitamente a personale dell’Asl Napoli1 centro, dell’ispettorato del lavoro e i tecnici Enel, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 127 persone, di cui 42 con precedenti ed una denunciata per guida senza patente essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio, sono stati inoltre controllati 62 veicoli, di cui 4 sequestrati amministrativamente e 2 sottoposti a fermo amministrativo e contestate 17 violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato due attività commerciali, in una di queste, hanno sorpreso 10 dipendenti su 18 non in regola, sequestrato circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità, nell’altro locale commerciale, invece, gli agenti hanno sorpreso un dipendente non in regola e sono stati sequestrati circa 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. In entrambi i casi, i titolari sono stati sanzionati a vario titolo mentre le attività sono state sospese.