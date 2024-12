Choc a Torre del Greco: uomo accoltellato e ucciso in strada La vittima è un extracomunitario: indaga la polizia, c'è un fermo

Omicidio a Torre del Greco, dove un uomo - con ogni probabilità di origini extracomunitarie - è stato trovato privo di vita in strada.

Il fatto è avvenuto questa mattina in via Gurgo, zona periferica della città: a far scattare l'allarme alcuni residenti, che hanno notato il cadavere in un'area sterrata. Stando a quanto risulta dalle prime risultanze investigative, per la vittima sarebbero state fatali diverse coltellate.

Sull'episodio indaga la polizia del commissariato torrese: gli agenti hanno fermato una persona, uno straniero, la cui posizione è al vaglio degli investigatori.