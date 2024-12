Ancora botti illegali: scoperto un garage con 120 chili di esplosivo, un arresto I controlli della Finanza: sigilli a 9mila oggetti pirotecnici, indagato un 24enne

Ancora botti illegali scoperti e sequestrati in Campania: la Guardia di finanza di Napoli ha arrestato un 24enne di Afragola, trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale. Le fiamme gialle del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un garage utilizzato per la fabbricazione e lo stoccaggio del materiale.

La successiva perquisizione ha consentito ai militari di sequestrare, all'interno del laboratorio clandestino, oltre 9mila prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di oltre 120 chili di materiale esplodente, nonché attrezzature per la fabbricazione di petardi. Un potenziale "micidiale", come riscontrato dai carabinieri del Nucleo artificieri che sono intervenuti, capace di danneggiare persino l'intero palazzo.

I fuochi illegali, una volta immessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare fino a 50mila euro. L'indagato è stato arrestato e condotto in carcere a Poggioreale con l'accusa di fabbricazione, detenzione e commercio di materiale esplodente.