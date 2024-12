Minacciato con un coltello e rapinato da un 15enne: terrore a Napoli Criminalità minorile sempre più in aumento, ancora una brutta storia

La polizia ha arrestato per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e danneggiamento di beni della pubblica amministarzione un 15 enne tunisino con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicando un soggetto poco distante, ha raccontato che lo stesso, poco prima, l'aveva minacciato con un coltello, al fine di sottrargli la somma di 100 euro.

L’indagato, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione bloccato e trovato in possesso di un coltello di 36 centimetri e di 100 euro. Una volta posto in sicurezza all’interno dell’auto di servizio ha, poi danneggiato la paratia divisoria di sicurezza posteriore del veicolo con violenti calci. Per tal motivo, il 15enne è stato arrestato dal personale operante.