Cade da una scala a chiocciola in casa, muore bimba di 4 anni: Tufino sotto choc La piccola è caduta dalla scala interna all'abitazione, è morta sul colpo

Una bambina di 4 anni è morta dopo essere caduta da una scala a chiocciola in casa. E' successo nella notte a Tufino comune del Napoletano.

I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti nell'appartamento di via Roma dopo l'incidente. Sul posto anche un equipaggio del 118. Secondo quanto si apprende, la bambina di quattro anni sarebbe caduta da una scala interna all’abitazione, morendo sul colpo. Indagini in corso per chiarire la dinamica del tragico incidente.