Passeggia con 30 ordigni in una busta : arrestato Oltre un chilo e mezzo di esplosivo maneggiati senza alcuna cautela

Sorpreso in strada con 30 ordigni pirotecnici in una busta di plastica, un 50enne è stato fermato ieri a Casoria, in provincia di Napoli . I Carabinieri della stazione di Qualiano e della stazione di Casoria hanno intercettato l'uomo mentre passeggiava in piazza Dante, non lontano dalla stazione ferroviaria di Casoria. In mano aveva una busta di plastica contenente 30 ordigni pirotecnici, 1,4 kg di polvere esplosiva maneggiati senza alcuna cautela, rischiando anche inavvertitamente di generare un'esplosione. Il 50enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, risponderà di detenzione illegale di materiale esplodente.