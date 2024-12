Ancora tragedie sulle strade di Napoli: turista 75enne investito e ucciso L'uomo è stato travolto da un motorino mentre attraversava la strada

Si allunga il tragico elenco di vittime sulle strade di Napoli: all'ospedale Cardarelli è deceduto il 75enne che ieri sera è stato travolto da un motorino mentre attraversava la strada.

L'incidente è avvenuto in corso Amedeo di Savoia: a perdere la vita un uomo originario di Bari ma residenti in Francia, che era a Napoli in vacanza in compagnia della moglie e di un nipote.

Alla guida dello scooter un ragazzo di 21 anni al quale è stata ritirata la patente: il motorino è stato sequestrato. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi di rito. Eseguiti anche i test di alcol e narcotici.

Con questo incidente, ricorda l'agenzia LaPresse, salgono a 26 le vittime della strada quest'anno a Napoli: di questi, 14 erano pedoni, 9 conducenti di motocicli, 2 ciclisti e un passeggero a bordo di un'auto.