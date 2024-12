Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 41enne marocchino

La polizia ha arrestato un 41enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un pacchetto di sigarette, occultato sotto una panchina, lo ha consegnato ad una persona in cambio cambio di denaro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 25 involucri di crack.