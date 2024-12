Di Sarno: "Solidarietà all'imprenditore vittima di un'aggressione criminale" Venerdì 20 dicembre, un’intera giornata dedicata alla cultura della legalità con le scuole

“Esprimo piena solidarietà all’imprenditore vittima di barbarie e di un’aggressione criminale preoccupante. L’auspicio è che questi criminali, vengano assocurati alla giustizia, in tempi rapidi. Non dobbiamo lasciare soli questi imprenditori. Non dobbiamo lasciare soli tutti coloro i quali sono presidio di legalità. Il problema della sicurezza, purtroppo non è limitato a Somma Vesuviana, ma è un tema ampio che riguarda un vasto territorio,inclusi tutti i paesi circostanti. Inoltre è necessario rafforzare il tessuto sociale con il coivolgimento di scuole ed associazioni”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Venerdì 20 Dicembre, un’intera giornata dedicata alla cultura della legalità con le scuole, con le associazioni antimafia Libera e Antonino Capponnetto, con il vice comandante della legione carabinieri della Campania, colonnello Claudio Fardella Mazzarese Mungivera.

E tante saranno le personalità. Si inizierà alle ore 11 con i saluti di Carmela Rescigno, presidente della commissione anti camorra della regione Campania. Alle ore 18 e 45, il colonnello Mungivera, presenterà il libro sulla corruzione.

Le due conferenze si svolgeranno presso le sale del Castello di Lucrezia D’Alagno.

“Esprimo piena solidarietà all’imprenditore, anzi agli imprenditori che sono padre e figlio, recentemente aggrediti e aggrediti con particolare violenza. Sarà mia premura incontrarli con il sindaco per esprimere loro tutta la vicinanza e solidarietà.

C’è bisogno di legalità e questo bisogno non riguarda solo Somma Vesuviana. Il 20 Dicembre avremo un’intera giornata - ha dichiarato Crescenzo De Falco, Assessore ala Legalità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - importante, dedicata alla Legalità perchè è fondamentale portare testimonianze ed incontrare i giovani. Alle ore 11, presso le sale del Castello di Lucrezia D’Alagno, avremo le associazioni Libera e Antonino Caponnetto e avremo testimonianze dirette da chi, ogni giorno combatte le illegalità e le mafie. Avremo Luigi Maiello, già Comandante del Corpo dei Vigili Urbani in più realtà, esperto in criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa. Avremo Antonio D’Amore, Referente Giustizia dell’Associazione Libera in Campania. Avremo Salvatore Carli che è il Responsabile Campania dell’Associazione Antimafia - Antonino Caponnetto - ed esperto in fenomeni di infiltrazione mafiosa negli enti locali. Avremo le scuole, con i giovani che potranno porgere domande. Il tema della conferenza sarà un tema forte: “L’Infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione: il ruolo dei pubblici ufficiali, degli amministratori e della società civile”.

Alle ore 18 e 45, al Castello di Lucrezia D’Alagno, “ Il virus della corruzione”, libro scritto da Claudio Fardella Mazzarese Mungivera, che sarà presente al Castello di Lucrezia d’Alagno per la presentazione del suo libro. L’autore, incontrerà i giovani e il pubblico.