Napoli, detiene droga in casa: donna arrestata dalla polizia In manette una 34enne napoletana

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti una 34enne napoletana. In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno controllato l’abitazione di una donna al centro storico dove hanno rinvenuto, all’interno del soppalco del bagno, 6 involucri di cocaina del peso di circa 125 grammi. Nella cucina, invece, i poliziotti hanno trovato 300 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.