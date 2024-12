Fuochi a centro strada sparati davanti alla sede della sede della Regione È il deliro che invade la zona di Santa Lucia a Napoli documentato da Borrelli

E' il deliro ad invadere la zona di Santa Lucia a Napoli documentato ancora una volta dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli durante un sopralluogo della scorsa sera.

Proprio mentre il parlamentare stava facendo un sopralluogo in zona, è stata fatta esplodere una batteria pesante di fuochi d’artificio al centro della carreggiata dinanzi alla sede della Regione Campania e di fronte ad un locale per una sorta di festa improvvisata. Il copioso fumo generatosi dallo spettacolo pirotecnico ha invaso completamente la strada ed ha impiegato diversi minuti a dissolversi.

"Questa diventa sempre più una zona franca dove non vige alcuna legge e ognuno fa quel che vuole”- dichiara Borrelli -“anche mettendo in pericolo sé stessi e gli altri. Come chi ha sparato quei fuochi.

Un’azione davvero molto pericolosa, irresponsabile e nociva per la salute e per la sicurezza pubblica ma nonostante ciò molte persone se ne stavano lì ad ammirare lo spettacolo e ad applaudire diventando di fatto, quindi, complici di un’oscenità illegale. Il punto è proprio questo: si sono invertiti i valori, il male diventa buono e viceversa. Non è un caso che quando sono io presente si verifichino sempre questi eventi. Accadono sempre, ogni sera, ma dato che non c’è nessuno a presidiare il territorio non vengono resi noti e quindi quando arrivo io non fanno altro che palesarsi davanti ai miei occhi. Quindi la soluzione è molto semplice, servono dei presidi fissi".