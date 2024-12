Capodichino, destinatario di mandato di arresto europeo: catturato dalla polizia Deve rispondere dei reati di rapimento, restrizione illegale e sequestro di ostaggio

La polizia ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 45enne finlandese poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità svedesi, per i reati di rapimento, restrizione illegale e sequestro di ostaggio.

Nello specifico, gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un albergo di Capodichino a seguito di una segnalazione pervenuta dal personale della struttura poiché un soggetto non voleva fornire i documenti di identità per la registrazione.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato che l'uomo era riuscito a darsi alla fuga attraverso una finestra, in quel momento, i poliziotti hanno contattato la sala operativa che ha diramato la nota di ricerca, difatti, pochi istanti dopo, grazie alle descrizioni fornite, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato e bloccato l'uomo in viale Fulco Ruffo di Calabria.

Gli operatori hanno accertato che nei suoi confronti pendeva un provvedimento. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.