Stroncato da un infarto al volante, inutili i soccorsi: Vomero, traffico in tilt Alcuni residenti hanno segnalato i ritardi nei soccorsi

Tragedia questa mattina al Vomero, dove un uomo di 79 anni è stato stroncato da un malore mentre era alla guida dell'auto, insieme alla moglie.

Il fatto è avvenuto in via Recco, all'intersezione con via Antignano: l'uomo ha perso i sensi ed è andato a sbattere contro un motociclo in sosta.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia locale. Inutili i soccorsi, per il 79enne non c'è stato nulla da fare. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione: traffico in tilt in tutto il quartiere, mentre alcunio residenti hanno lamentato i tempi lunghi per l'intervento dei mezzi di soccorso.