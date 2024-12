Ennesimo furto di alberi natalizi a Napoli, Borrelli: "Gesto indegno" In azione un gruppo di ragazzini

Ennesimo furto di alberi natalizi a Napoli. Dopo l'assalto a un'abitazione del Vomero questa volta un gruppo di ragazzini ha scorrazzato sradicando e rubando diversi alberi natalizi e trascinandoli lungo tutto corso Vittorio Emanuele in pieno giorno.

"Nelle ultime due settimane - dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - sono stati rubati o distrutti oltre 100 alberi ad opera di baby gang. Lo fanno senza nessuna remora o timore anche alla luce del giorno e anche assaltando abitazioni private o luoghi pubblici come l'orto Botanico. Non ci sono giustificazioni. Questi comportamenti sono inaccettabili e dannosi per il verde e per la città ".