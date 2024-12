Guerra ai botti di Natale: sequestrati più di 50 kg di fuochi pirotecnici L'ennesima operazione della polizia nel napoletano

La polizia ha denunciato un 31enne di origini cinesi per detenzione o commercio abusivi di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno effettuato un controllo in un’attività commerciale, dove hanno rinvenuto e sequestrato 43 scatole di fuochi pirotecnici e 287 bengala per un peso lordo complessivo di circa 50 kg, eccedente i limiti consentiti alla libera vendita.

Per tal motivo l'uomo è stato denunciato dal personale operante.