Animali in difficoltà: ecco il primo vero mezzo di soccorso in Campania E' stato inaugurato nel quartiere Pianura a Napoli

Nel quartiere Pianura di Napoli, si è tenuta l'inaugurazione ufficiale del primo mezzo di soccorso, a livello regionale, per animali domestici in difficoltà, promosso dall'associazione Anpa Fmce realizzato grazie al contributo del presidente della camera, Sergio Costa.



L'associazione, attiva sul territorio per la tutela di cani, gatti e altri animali domestici abbandonati o in situazioni di emergenza, ha ora a disposizione un veicolo appositamente allestito per interventi tempestivi di recupero e assistenza.



“Ho voluto donare l'allestimento di questo mezzo come vicepresidente della Camera per offrire un servizio supplementare - dichiara Costa - , affiancando i mezzi di soccorso delle strutture pubbliche. L'obiettivo è garantire un supporto rapido ed efficace agli animali in sofferenza, contribuendo al lavoro encomiabile svolto da questa associazione.”



Vincenzo Desidery, presidente dell'associazione Anpa Fmc, ha sottolineato l'importanza della formazione dei volontari:

“Tutti i nostri collaboratori hanno ricevuto una formazione qualificata per il recupero e la gestione degli animali feriti, grazie al supporto della Asl Napoli 1.Con questo nuovo veicolo attrezzato, che rappresenta la nostra unità di crisi in caso di emergenze, saremo in grado di offrire un aiuto ancora più efficace ai cittadini e ai loro animali.”



L'iniziativa segna un passo importante nella tutela del benessere animale sul territorio e apre la strada a una rete di soccorso più ampia.

“Spero che questo mezzo di soccorso sia solo il primo di una lunga serie - aggiunge Costa - e che iniziative simili possano coprire tutta la regione Campania, offrendo un sostegno sempre maggiore alle fragilità animali. Concludiamo il 2024 con questo importante traguardo e ci prepariamo al 2025 con la volontà di fare ancora di più.”