Napoli: "Abolite il divieto di transito in piazza degli artisti" Capodanno: "Chiesto l'intervento del prefetto Di Bari e l'apertura di un'indagine della Procura"

"Anche oggi sulla collina vomerese si sta vivendo l'ennesimo giornata di traffico infernale. Purtroppo il grave episodio verificatosi stamattina, con la morte di un'automobilista, colpito da un malore, mentre transitava con la propria autovettura in via Recco, rappresenta l'ennesima testimonianza della necessità di abolire il divieto di transito in piazza degli Artisti, cosa che chiediamo inascoltati da mesi.

Ripristinando infatti il precedente dispositivo di traffico le auto che arrivano da via Tino di Camaino, oltre che immettersi su via Recco, possono ruotare intorno alla piazza e, cosa più importante, possono raggiungere la parte alta del Vomero, attraverso via San Gennaro ad Antignano, immettendosi in via Merliani invece di andare a ingolfare via Mario Fiore e piazza Fanzago ".

A intervenire, ancora una volta, sulla grave situazione di traffico che si sta registrando al Vomero, situazione ulteriormente peggiorata in questi giorni, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, che da tempo denuncia anche i problemi di sicurezza derivanti dal permanere del divieto di transito in piazza degli Artisti, con le conseguenti difficoltà segnatamente per i mezzi di soccorso e d'emergenza, che restano imbottigliati nel traffico caotico che si sviluppa tra piazza Medaglie d'Oro e piazza degli Artisti, senza che però, fino a questo momento, l'amministrazione comunale abbia adottato i provvedimenti del caso.

"Notoriamente - puntualizza Capodanno - già il traffico sulla collina è caotico. Ma negli ultimi tempi, in un nodo fondamentale per la viabilità, che condiziona il traffico sull'intera area, vale a dire quello che si sviluppa tra piazza Medaglie d'Oro e piazza degli Artisti, passando per via Tino di Camaino, la situazione, già difficile, è fortemente peggiorata a causa di due discutibili provvedimenti che hanno modificato totalmente, peggiorandolo, il dispositivo di traffico preesistente.

Il primo, con la chiusura al traffico di un tratto di piazza degli Artisti nei pressi dell'imbocco di via Luca Giordano, cosicché, allo stato, tutte le auto che arrivano nella piazza sono costrette a incanalarsi, in fila indiana, nello stretto budello di viuzze che, attraverso via Recco, dove peraltro esiste un mercato rionale all'aperto, anche di prodotti alimentari, via Antignano e via Sturzo portano nello zona dello stadio Collana, non essendo più possibile sia effettuare la rotatoria intorno alla piazza, sia arrivare alla parte alta del Vomero, attraverso via San Gennaro ad Antignano e via Merliani. Il secondo, più recente, con la creazione di una sorta di rotatoria in plastica in piazza degli Artisti, all'imbocco su via Tino di Camaino, per poter ripristinare il transito degli autobus trasporto pubblico su gomma, i quali, prima della pedonalizzazione, per tornare indietro, s'immettevano nella piazza mentre adesso devono ruotare intorno a manufatto di plastica, cosa che, viste le dimensioni, viene effettuata tra non poche difficoltà, anche a causa della presenza di autoveicoli sovente fermi sulla carreggiata ".

"L'aspetto più grave - sottolinea Capodanno - è rappresentato dalle numerose ambulanze, molte delle quali scortate, che ogni giorno restano bloccate nel traffico, segnatamente per raggiungere, attraverso piazza Medaglie d'Oro e via Mario Fiore, il pronto soccorso del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono. Una situazione che, per i piccoli pazienti, che vengono trasportati al nosocomio per le cure necessarie, potrebbe avere gravi ripercussioni. Bloccate anche le auto delle forze dell'ordine e i mezzi d'emergenza dei vigili del fuoco. Ma purtroppo, nonostante le numerose segnalazioni e denunce, sino ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento per snellire il traffico nella zona, che di certo non migliorerà nei prossimi giorni.

A risentirne - continua Capodanno - sono pure le attività commerciali a causa delle difficoltà di raggiungere il Vomero ma anche per l’impossibilità di reperire parcheggi pubblici in zona, visto che, con la chiusura al traffico della piazza, sono stati soppressi numerosi stalli per la sosta".

Al riguardo Capodanno al fine di evitare il permanere di una situazione che sta alimentando le giuste proteste dei residenti e dei commercianti della zona, anche alla luce del grave episodio registratosi stamani, permanendo l'assenza dei necessari provvedimenti da parte degli uffici competenti dell’amministrazione comunale partenopea, rinnova la richiesta dell'intervento in surroga del prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

Lo stesso Capodanno chiede al procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, di aprire un’indagine che, attraverso i necessari riscontri, consenta di appurare eventuali responsabilità nei ritardi sin qui maturati nell’affrontare il grave problema del traffico, che, sulla collina, ha subito una notevole impennata dopo la chiusura di un tratto di piazza degli Artisti, e che sta generando notevoli preoccupazioni anche in considerazione di quanto accaduto stamattina, accertando con l'occasione se vi siano stati ritardi nell'intervento del personale medico a bordo delle ambulanze, a causa del traffico caotico.