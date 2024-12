Trova i ladri in casa e spara, i banditi rispondono al fuoco: caccia all'uomo Un 22enne è stato colpito al piede da un proiettile vagante: carabinieri trovano 16 bossoli

Il proprietario li ha sorpresi mentre tentavano un furto in casa, e per metterli in fuga ha sparato diversi colpi, con la pistola regolarmente detenuta. I banditi hanno risposto al fuoco dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce, almeno finora.

Scene da far west quelle vissute domenica sera a Qualiano, in provincia di Napoli.

Nella sparatoria un proiettile vagante ha colpito al piede un 22enne, che è stato operato all’ospedale San Giuliano. Non è in pericolo di vita.

Il proprietario di casa, un 56enne del posto, è stato denunciato dai carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona: sequestrati 16 bossoli trovati sul posto.