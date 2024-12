Vasto, sorpresi a smontare pneumatici: tre arresti della polizia Tentano la fuga, ma vengono raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento

La polizia ha arrestato per furto aggravato tre persone di origine rumena di 31, 30 e 27 anni, con precedenti. Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, sono intervenuti in via Calata Ponte di Casanova per la segnalazione di tre persone intente a svitare i bulloni di un’auto in sosta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno intercettatto i malviventi che, alla loro vista, sono saliti a bordo di un’auto per tentare la fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati raggiunti e bloccati dagli operatori.

Gli agenti hanno rinvenuto nella loro autovettura diversi arnesi atti allo scasso ed alcuni bulloni appena svitati dagli pneumatici dell’auto in sosta. Per tali motivi, gli indigati sono stati arrestati.