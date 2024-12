Esplosione di una bomba carta a Brusciano: danni a un noleggio auto Bomba carta danneggia l’ingresso di un noleggio auto a Brusciano: nessun ferito,carabinieri indagano

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, una bomba carta è esplosa in via Semmola, a Brusciano, danneggiando l'ingresso di un'agenzia di noleggio auto. L'incidente ha causato paura nella zona, ma fortunatamente non si registrano vittime o feriti. Immediatamente dopo l'esplosione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusciano, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna, per raccogliere informazioni e indagare sull'accaduto.

Le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell'episodio e la sua possibile matrice, per comprendere se si tratti di un atto intimidatorio o di un episodio isolato. Le indagini sono in corso, la priorità degli investigatori è quella di identificare i responsabili e fare luce sulle motivazioni dietro l'attacco. Si cercano anche presumibili immagini degli impianti di videosorveglianza che possano aver ripreso qualcosa di utile ai fini delle indagini. Le autorità invitano i cittadini a fornire eventuali testimonianze utili per facilitare il proseguimento delle indagini. L'esplosione di ordigni come la bomba carta, sebbene generalmente meno letale rispetto ad altri tipi di esplosivi, continua a destare preoccupazione per la sicurezza nella zona e per i potenziali danni che possono provocare in luoghi affollati o ad attività commerciali.