Armato di taglierino rapina bar tabacchi: inseguito e arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 30enne napoletano

La polizia ha arrestato un 30enne napoletano, per rapina aggravata. In particolare, gli agenti, nel transitare in piazza Principe Umbero, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava inseguendo un altro che aveva tra le mani alcune stecche di sigarette.

Pertanto, gli operatori hanno prontamente raggiunto e bloccato il fuggitivo accertando lo stesso, poco prima, era entrato in un esercizio commerciale della zona e, dopo aver minacciato l’uomo con un taglierino, si era fatto consegnare alcune stecche di sigarette per poi darsi alla fuga.

Per tal motivi, l’indagato, che è stato trovato in possesso anche di un cacciavite e di un taglierino, è stato arrestato.