Commando assalta portavalori a Casoria: banditi in fuga con il denaro I malvivento hanno aggredito e disarmato le guardie giurate

Rapina con spari al portavalori in provincia di Napoli: i banditi fuggono via con il denaro contante le pistole dei vigilanti. Alle 9:30 circa a Casoria, in via Giustino Fortunato, nei pressi dell'ufficio postale, è stata perpetrata una rapina ad un furgone portavalori.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di banditi travisati e armati ha atteso la discesa delle guardie giurate con i contanti.

Aggredite le guardie e sottratte le loro pistole, i rapinatori hanno esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio. Sono poi fuggiti con un bottino ancora da quantificare. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Casoria.