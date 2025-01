Incidente e sparatoria alla periferia est di Napoli: si indaga Una persona rimasta ferita e stata trasportata al pronto soccorso di Villa Betania

Incidente e spari nella periferia est di Napoli: 44enne ferito a colpi di pistola. È accaduto nel pomeriggio in via Sirena, tra i quartieri San Giovanni a Teduccio e Barra, dove gli agenti del locale commissariato sono intervenuti dopo la segnalazione di una sparatoria. Sul posto, riferisce il Roma, sono state trovate due auto incidentate abbandonate e diversi bossoli sul selciato. Pochi istanti dopo, al pronto soccorso di Villa Betania si è presentato un 44enne, con diversi precedenti alle spalle, ferito ad una gamba e a un piede. Ora sono in corso le indagini della squadra mobile di Napoli per chiarire la dinamica del fatto.