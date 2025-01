Rapina una salumeria ma i carabinieri sono vicini: 27enne in manette E' successo a Casalnuovo di Napoli

I carabinieri della tenenza di casalnuovo di Napoli hanno arrestato per rapina Rocco Cimmino, 27enne di Cardito già noto alle forze dell’ordine.



Ha minacciato un dipendente di una salumeria e, senza utilizzare armi, ha preteso l’incasso.



Poi è fuggito. Nel frattempo il negoziante ha composto il 112. Una pattuglia era già in zona e Cimmino è stato visto fuggire col bottino. Bloccato prima che potesse dileguarsi, è finito in manette e poi in carcere. Restituito l’incasso