Spari al cimitero di Portici, il sindaco: "Non ci faremo intimidire" Il sindaco Cuomo condanna l'episodio, sul quale indagano i carabinieri

Si indaga sull’atto intimidatorio contro l’ingresso degli spogliatoi del personale in servizio al cimitero di Portici. Rinvenuti tre fori di proiettili, eplosi durante la notte scorsa.

I carabinieri hanno avviato le indagini: in una nota, il sindaco Vincenzo Cuomo ipotizza una minaccia contro la società che gestisce la struttura.

“Respingiamo fermamente ogni forma di intimidazione da parte degli ambienti criminali - ha chiarito il primo cittadino di Portici -, come parimenti respingiamo ogni forma di aggressione politica di chi cerca di delegittimare l'amministrazione comunale e la Leucopetra per beceri interessi politici protesi a manifestare il loro nullismo istituzionale e le frustrazioni personali per le continue sconfitte elettorali".