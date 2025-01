Porta Capuana: evade dai domiciliari e viene arrestato dalla polizia Si aggrava la posizione di un 55enne napoletano

La polizia ha arrestato un 55enne napoletano per evasione. In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale nel transitare via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e controllato accertando il motivo del tentativo di fuga. L'uomo, infatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Alla fine stato arrestato.