Evade dai domiciliari e rapina un uomo con un complice: arrestati entrambi L'intervento della polizia al corso Umberto a Napoli

La polizia ha arrestato due napoletani di 22 e 34 anni, quest’ultimo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, entrambi con precedenti, per rapina aggravata in concorso e tentata estorsione. Il 34 enne è stato, arrestato per evasione.

In particolare, gli agenti nel transitare in corso Umberto I, sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicando due persone poco distanti, ha raccontato agli operatori di essere stato vittima di una rapina.

Pertanto, gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i due accertando che gli stessi, poco prima, dopo aver minacciato e aggredito l’uomo, si erano fatti consegnare il telefono cellulare ed una banconota di 5 euro. Gli indagati, ancora, non paghi del bottino, hanno intimato alla vittima di consegnare altri 50 euro in cambio del cellulare appena asportatogli. Inoltre, i poliziotti hanno accertato che uno di essi, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel comune di Giugliano in Campania.

Per tal motivi, gli indagati sono stati arrestati dal personale operante. Infine la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.