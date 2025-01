Napoli, Medina, evade dai domiciliari: arrestato In manette un 25enne napoletano

La polizia ha arrestato un 25enne napoletano per evasione. In particolare, gli agenti del commissariato San Ferdinando, nel transitare in via Medina hanno effettuato un controllo ad un soggetto accertando che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, pertanto, è stato tratto arrestato per evasione.