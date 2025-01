Comune di Napoli lancia il nuovo spot della campagna #IoLotto contro la violenza Un tema importante che il comune vuole sensibilizzare, invitando a denunciare

Il Comune di Napoli ha appena lanciato un nuovo spot nell'ambito della campagna #IoLotto, un' iniziativa dell'Assessorato alle Pari Opportunità per sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere e offrire supporto alle vittime. La campagna, che si rinnova con questo nuovo spot, ha l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione su un problema che continua a riguardare troppe donne, invitando chi è vittima di violenza a chiedere aiuto. Nel messaggio del Comune si sottolinea l'importanza di denunciare e di non rimanere mai sole di fronte alla violenza. Il nuovo spot, infatti, è un invito esplicito a rivolgersi al numero nazionale 1522, attivo 24 ore su 24 per l’assistenza e il supporto, o a contattare i centri antiviolenza gestiti dal Comune di Napoli, che rappresentano un punto di riferimento concreto per le donne che desiderano uscire da situazioni di abusi e soprusi.

Con questa iniziativa, l'Amministrazione Comunale ribadisce l'impegno a contrastare ogni forma di violenza sulle donne e a fornire gli strumenti necessari per un aiuto immediato e adeguato. La campagna #IoLotto, infatti, non solo mira a sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche a dare voce a chi ha subito violenza, rendendo evidente che non è mai troppo tardi per cercare aiuto e lottare per una vita libera dalla paura. Il Comune invita quindi tutta la cittadinanza a supportare l’iniziativa, a diffondere il messaggio e a contribuire alla costruzione di una società più giusta, dove ogni donna possa vivere senza paura e in piena libertà.