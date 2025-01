Autorimesse e parcheggiatori abusivi, multe e denunce dei vigili Controlli serrati anche per il rispetto del codice della strada

Autorimesse al setaccio nella zona dell'ospedale Monaldi-piazzale Ruggeri. I vigili, dopo aver accertato la presenza di cartelli pubblicitari abusivi, hanno sanzionato il titolare dell’autorimessa per occupazione abusiva di suolo pubblico, per installazione pubblicitaria non autorizzata e per la sistemazione di veicoli di clienti sulla pubblica via nei pressi della propria attività.

Nel corso della stessa operazione di controllo sono stati sorpresi 2 parcheggiatori abusivi che sono stati denunciati e multate 21 auto in sosta abusiva.

Gli agenti dell'unità motociclisti hanno effettuato controlli in piazza Guglielmo Pepe: 20 i veicoli controllati, 16 dei quali sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, 3 le patenti ritirate e 29 le sanzioni comminate per varie violazioni. Analoga attività di controllo è stata svolta dagli uomini della unità operativa Soccavo nei pressi della Rotatoria Don Giustino, quartiere Pianura, dove sono stati controllati 15 autoveicoli, comminati 4 verbali e ritirate 2 patenti di cui 1 per guida con patente scaduta ed 1 per utilizzo del cellulare alla guida.