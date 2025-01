Lancio di oggetti contro un bus a Napoli: ennesimo gesto vandalico E' success in piazza Gianbattista Vico

E' successo ancora una volta e sempre da parte di piccoli teppisti che agiscono per noia. Ad essere preso di mira un bus dell'Anm. I fatti si sono verificati in serata a Napoli nel quartiere San Carlo all'Arena, in piazza Gianbattista Vico.

Una banda composta da ragazzini, secondo le segnalazioni di alcuni presenti sul posto, si è accanita contro il vetro del mezzo pubblico lanciando un oggetto pesante all'indirizzo dell'autista. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo tanto spavento. L'autista ha ovviamente fermato il bus e contattato le forze dell'ordine le quali hanni effettuato i rilievi dell'accaduto e le relative indagini.