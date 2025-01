Controlli della polizia ad Acerra e Frattamaggiore: ecco il bilancio Detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto di armi od oggetti atti ad offendere

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra. In particolare, gli agenti del locale commissariato, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 81 persone, di cui 19 con precedenti e controllato 42 veicoli.

Controlli anche a Frattamaggiore: gli agenti del locale commissariato, nel transitare in via I Traversa Roma, hanno notato un giovane che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato l'uomo che è stato trovato in possesso di 15 involucri contenenti circa 22 grammi di hashish e di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 7 centimetri, per tali motivi, identificato per un 16enne di origine tunisina, è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto di armi od oggetti atti ad offendere.