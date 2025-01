Controlli della Polizia Locale di Napoli su Strutture Extra-Alberghiere 13 strutture abusive e diverse sanzioni, 14 di queste per violazioni legate alla gestione

La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli sulle strutture ricettive extra-alberghiere, un settore sempre più sotto la lente d’ingrandimento delle autorità. Durante un'operazione che ha visto l'esecuzione di 113 ispezioni, sono state individuate 13 strutture completamente abusive, sprovviste di qualsiasi autorizzazione o titolo idoneo per operare come attività ricettiva. Oltre alle strutture non in regola, sono state elevate 14 sanzioni per violazioni legate alla gestione delle attività, confermando l'attenzione delle forze dell'ordine verso il rispetto delle normative in materia di ospitalità. Tra le irregolarità riscontrate, particolare rilievo è stato dato alla gestione dei dati degli ospiti. La legge prevede che ogni struttura ricettiva trasmetta tempestivamente le informazioni sugli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza, ma tre titolari sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per non aver adempiuto a tale obbligo. I controlli non si sono limitati a questo aspetto, ma si sono estesi anche alla verifica di abusi edilizi. In totale, sette ulteriori segnalazioni sono state fatte riguardo modifiche abusive apportate agli immobili utilizzati per fini ricettivi. Le irregolarità in campo edilizio sono un tema particolarmente sensibile, in quanto spesso le strutture extra-alberghiere non rispettano le normative urbanistiche, mettendo a rischio la sicurezza e la qualità dell’ospitalità offerta. La Polizia Locale di Napoli ha ribadito l'importanza di garantire il rispetto delle leggi per tutelare sia i turisti che i cittadini. Gli agenti continueranno a monitorare il settore, assicurando che le strutture ricettive operino in modo legale e sicuro. Il controllo delle strutture extra-alberghiere rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro l'abusivismo, un fenomeno che può compromettere la qualità dell'offerta turistica e la sicurezza generale. Con questa azione, le autorità napoletane confermano il loro impegno nel contrastare le attività irregolari, garantendo al contempo un settore turistico sempre più sicuro e regolato.