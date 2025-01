Napoli: ancora tensione nelle strutture sanitarie La denuncia dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate

Momenti di tensione ieri sera il pronto soccorso dell’ospedale Cto. Lo denuncia l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

Il primo episodio intorno alle 20.45: "Un paziente aggredisce un infermiere di triage solo perché quest’ultimo ha detto all’uomo che non poteva sostare nella sala d’attesa con la moglie, bensì doveva entrare all’interno dei locali di degenza in quanto paziente “ preso in carico” ed in attesa di visita. Questo invito ha scatenato l’ira dell’uomo che si è avventato contro l’infermiere, la guardia giurata ha fatto da scudo ed ha avuto la peggio ricevendo una testata in bocca".

Il secondo alle 23: "I familiari di un paziente deceduto pretendevano l’accesso alla sala mortuaria fuori l’orario di visita. Monenti di tensione con le guardie giurate che anche in questo caso hanno fatto da scudo.

Onore al personale di vigilanza che sopperiscono, a loro spese, alle carenze di misure preventive da parte del governo centrale. A noi serve prevenzione, la galera per questi soggetti è una logica conseguenza, bisogna agire sulla prevenzione".