Campania, Rosaria Borrelli: "Zinzi presidente, scelta vincente" "Per rispondere a 10 anni di malgoverno e clientelismo"

"Il movimento spontaneo che sta nascendo in questi giorni in tutta la Campania a sostegno della candidatura di Giampiero Zinzi a presidente della regione costituisce una prima importante attestazione sull’ottimo lavoro svolto da Giampiero come coordinatore regionale del partito". Così Rosaria Borrelli, capogruppo della Lega al Comune di Napoli.

"Ritengo la sua candidatura una scelta vincente, la migliore possibile per raggiungere quella inversione di tendenza che consentirebbe di cancellare 10 anni di malgoverno e clientelismo che hanno caratterizzato la politica di Palazzo santa Lucia.

Sostengo in modo convinto questa richiesta di candidatura ritenendola l’unica in grado di cambiare davvero le cose nell’interesse dei cittadini campani e della città di Napoli".