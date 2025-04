Regione, Rostan: "Da provincia di Napoli tante adesioni per Zinzi presidente" Il commento del responsabile regionale della Lega per le politiche sociali e della disabilità

"L’azione costante e incisiva della Lega finalizzata alla promozione e all’ascolto dei territori sta dando in Campania i primi frutti. In provincia di Napoli stiamo registrando tantissime adesioni di persone pronte a sostenere i comitati per la candidatura a presidente della Regione Campania del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi.

Un segnale importante che premia l’attenzione che la Lega, con i rappresentanti nel governo, con i suoi parlamentari, gli esponenti di partito e i rappresentanti istituzionali, sta dedicando al rilancio dei comuni grandi e piccoli della nostra regione che costituiscono la base sulla quale costruire il rilancio economico, sociale e occupazionale della Campania".

Lo ha dichiarato Michela Rostan, responsabile regionale della Lega per le politiche sociali e della disabilità e promotrice dei comitati.