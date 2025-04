Polo sostenibilità ambientale nel parco del Vesuvio: monito di Sergio Costa "Un laboratorio civico per la transizione ecologica"

È stato inaugurato questa mattina a San Sebastiano al Vesuvio, all’interno del parco nazionale del Vesuvio, il Polo della Sostenibilità Ambientale, un centro dedicato alla formazione, alla cittadinanza attiva e alla promozione di pratiche ecologiche concrete. Il progetto, promosso da Let's Do It! Italy APS insieme a numerosi enti del terzo settore e sostenuto dalla Regione Campania, punta a rafforzare il protagonismo civico nella transizione ecologica.

Così Sergio Costa, vicepresidente della camera, intervenuto questa mattina durante la presentazione del Polo:



“Questa mattina ho avuto il piacere di intervenire all'apertura del Polo della Sostenibilità Ambientale, progetto promosso da Let's Do It! Italy insieme a numerosi enti del terzo settore.

Ho ricordato il percorso che ha portato alla storica modifica dell’articolo 9 della Costituzione italiana, che tutela concretamente biodiversità ed ecosistemi per le generazioni future. È bello vedere questi principi prendere forma in azioni concrete, come quelle realizzate nel Parco Nazionale del Vesuvio.



Il Polo della Sostenibilità Ambientale è un laboratorio di formazione e partecipazione civica, attivo in educazione ambientale, monitoraggio dei rifiuti, rigenerazione urbana e promozione dell'agricoltura sostenibile. Mi auguro che questi progetti possano contare sempre di più su risorse solide, continuando a essere sentinelle operative sul territorio. Grazie alle associazioni, alle istituzioni locali e ai cittadini che ogni giorno si impegnano per comunità più sostenibili. Avanti insieme!”