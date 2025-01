Agguato a Ponticelli, direzione ospedale: nessuna devastazione pronto soccorso Verdoliva: "Grazie alle forze dell’ordine che hanno cambiato la storia di un copione già scritto"

Nessun assalto, nessuna devastazione o aggressione all’ospedale del mare in seguito all’agguato che nella serata di ieri è costato la vita ad un uomo giunto in condizioni disperate al pronto soccorso.

"Grazie alla professionalità e alla presenza delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine la situazione è sempre stata sotto controllo», precisa il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva.

"Così come è bene denunciare e stigmatizzare ogni atto di violenza - prosegue - è necessario anche riconoscere il valore del lavoro svolto per contrastare le aggressioni. I fatti devono essere rappresentati per quelli che sono, soprattutto in un contesto che vede forti tensioni sociali e difficoltà".

Il copione sarebbe potuto essere quello di sempre. Sia nell’area della “camera calda” che nell’area di attesa del pronto soccorso si sono presentate, a distanza di pochi minuti dall’accesso del paziente, alcune decine di persone - parenti e conoscenti del paziente - che hanno iniziato ad esternare la loro rabbia ed il loro dolore con urla, svenimenti, tentando finanche di accedere all’interno dell’area attiva di emergenza.

Ma proprio grazie al lavoro delle forze dell’ordine non vi è stata nessuna aggressione, né verbale né fisica, agli operatori sanitari e non si rilevano danni a beni mobili o immobili. Forte e sentita la gratitudine espressa dalla direzione generale al questore di Napoli per il servizio, per il sacrificio e per la professionalità con cui è stata gestita la situazione. «Un lavoro difficile – conclude Verdoliva - svolto con un senso del dovere che merita la riconoscenza di tute le donne e di tutti gli uomini che nell’azienda - che ho l’onore e l’onere di dirigere - tutti i giorni sono impegnati nell’essere una squadra al lavoro per garantire salute".