"Sicuri in strada": a Napoli la Polizia locale incontra gli studenti L'obiettivo è quello di educarli al rispetto delle regole

Un incontro speciale quello che si è svolto oggi all’istituto scolastico di via Domenico Fontana, dove la Polizia Locale di Napoli ha dato il via al progetto didattico "Sicuri in strada", rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie. L’iniziativa, promossa dall’Unità operativa Vomero, nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai concetti fondamentali di legalità, prevenzione e sicurezza.

Oltre 150 bambini, divisi in gruppi, hanno preso parte ad attività formative e interattive pensate per educare al corretto comportamento in strada. Durante l’incontro, gli agenti hanno illustrato il ruolo della Polizia Locale come punto di riferimento in caso di emergenza, spiegando l’importanza delle regole stradali e dei comportamenti sicuri, sia come pedoni che come futuri ciclisti o passeggeri.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla protezione individuale: uso del casco, cinture di sicurezza, visibilità su strada e conoscenza della segnaletica sono stati solo alcuni dei temi trattati. I bambini hanno imparato a riconoscere i segnali del semaforo, i gesti degli agenti e le regole base per muoversi in sicurezza nel contesto urbano.

L’iniziativa ha anche un valore educativo più ampio: sensibilizzare i giovani sul valore dell’autoresponsabilità e del rispetto delle regole, dentro e fuori dalla scuola. Il progetto punta a formare cittadini consapevoli e attivi, capaci di diffondere buone pratiche anche tra gli adulti. Un piccolo passo verso una città più sicura, a partire dalle nuove generazioni.