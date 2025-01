Metro linea 6 a Napoli: rimosse scritte vandaliche La bonifica è avvenuta su disposizione del sindaco Manfredi

Sono state prontamente rimosse le scritte che avevano vandalizzato nella notte l’esterno della stazione della metropolitana linea 6 di piazza Santa Maria degli Angeli a Monte di Dio.

Le scritte erano state realizzate in sequenza con la vernice spray azzurra in più punti sulle colonne bianche che danno su via Gennaro Serra accanto alle scale.

Su impulso del sindaco Manfredi sono intervenuti questa mattina gli addetti della Napoli Servizi che hanno ripulito le colonne.