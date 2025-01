Movida sotto tiro a Napoli: operazione interforze Lotta al lavoro nero e occupazione abusiva di suolo pubblico

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della polizia locale e dell’Asl Napoli 1 ha effettuato controlli nel quartiere Chiaia.

Nello specifico, gli operatori con gli agenti dei commissariati San Ferdinando e San Paolo hanno identificato complessivamente 81 persone, di cui 14 con precedenti.

Nel corso del servizio, sono stati controllati 11 esercizi commerciali, alcuni titolari sono stati sanzionati amministrativamente per presenza di lavoratori non in regola, per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata differenziazione dei rifiuti, per aver installato l’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni, per carenze strutturali e igienico-sanitarie elevando complessivamente multe per 3500 euro e 25 prescrizioni di varia natura.