Napoli, Barra: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 18enne

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti in città e provincia.

Gli agenti del commissariato San Giovanni- Barra, durante i servizi predisposti, nel transitare in via Fabio Giordano, hanno notato un’auto il cui conducente, dopo essersi accostato ad un altro veicolo, ha ceduto qualcosa ad un occupante in cambio di una banconota.

In quei frangenti, le due auto hanno preso direzioni differenti ma i poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il guidatore poco distante in via Giuseppe Mercalli, trovandolo in possesso di 21 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 103 grammi e di 410 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 18enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente; allo stesso è stata, altresì, contestata una violazione del codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.