Centro direzionale a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato In manette è finito un 58enne algerino

La polizia ha arrestato un 58enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Taddeo da Sessa, hanno notato un uomo a bordo di una bici elettrica che, con fare circospetto, si aggirava tra le auto in sosta.

Gli operatori, insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di sottoporlo a controllo a seguito del quale, lo hanno trovato in possesso, ben occultati, di 31 involucri di hashish e di 200 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestatp dal personale operante.