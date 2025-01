Barra, sorpreso con la droga durante un controllo: arrestato Nei guai un 32enne napoletano

La polizia ha arrestato un 32enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, hanno controllato un uomo che con fare circospetto si aggirava in piazza Egidio Velotti. Il giovane è stato trovato in possesso di 16 involucri di crack. Per tali motivi l’indagato alla fine è stato arrestato.