Tenta di rubare l'auto di un poliziotto: scoperto e arrestato Aveva già manomesso il sistema di accensione e stava per darsi alla fuga ma è andata male

La polizia ha arrestato per tentato furto un 45enne napoletano con precedenti. In particolare, l'uomo è stato sorpreso a Mariglianella, mentre stava tentando di rubare un veicolo in sosta. Il proprietario, un agente del compartimento polizia stradale, libero dal servizio, ha notato l’uomo all’interno dell’abitacolo che, dopo aver manomesso il sistema di accensione, stava per darsi alla fuga; pertanto è intervenuto bloccandolo mentre i complici sono riusciti a darsi alla fuga a bordo di un’altra autovettura.

Il poliziotto, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri della locale stazione, ha arrestato il 45enne che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.