Saccheggio sede associazione clownterapia, Nappi: atto ignobile Solidarietà a volontari da parte del , capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Confidiamo nella rapida azione delle forze dell’ordine per assicurare alla giustizia i responsabili di un atto ignobile, che colpisce al cuore l’intera comunità. Ai volontari dell’associazione di clownterapia ‘Teniamoci per mano Onlus’ la nostra massima solidarietà e vicinanza, e un grande ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono donando un sorriso a tanti bambini e alle loro famiglie, e alleviando le loro sofferenze". Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.