Senza fissa dimora con un cane, colto da malore in strada: salvati entrambi Borrelli: "Volontari Oipa Napoli esempio di solidarietà e amore disinteressato per il prossimo"

Questa mattina un napoletano senza fissa dimora ha avuto un malore in strada, ma non voleva andare in ospedale per non lasciare sola la sua cagnetta. Chiamate le guardie zoofile Oipa di Napoli, vista la gravità e l’urgenza della situazione una pattuglia con a bordo il coordinatore Provinciale delle Gurdie Zoofile e Nando Cirella interveniva immediatamente sul posto in zona museo archeologico a Napoli.

“Appena arrivati sul posto -spiega Cirella - abbiamo rassicurato la persona che era a terra accanto al suo cane che non doveva preoccuparsi di lasciare solo il cane perché eravamo lì noi per proteggere sia il cane che il padrone, abbiamo quindi subito chiamato il 118 e contestualmente parlato con la dirigente del canile comunale di Napoli là collina di Argo che ci ha dato sin da subito, capita la gravità, la disponibilità di prendersi cura della cagnolina “Stella” fino alla completa guarigione del suo proprietario.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza veterinaria dell’Asl Na1 che ha prelevato stella e poi un’ambulanza medica che ha trasportato in ospedale il suo padroncino.

“Siamo fieri- continua Cirella- di aver svolto questo servizio, non facile visto che il proprietario del cane preferiva lasciarsi andare piuttosto che lasciare in strada il proprio cane, la nostra divisa, la nostra presenza lo ha tranquillizzato ed oggi per noi è una bella giornata."

"Questi volontari - dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - sono un esempio di solidarietà concreta e amore disinteressato per il prossimo. Hanno gestito una situazione difficile con grande competenza. Ringraziamo il 118 e la Asl veterinaria per l'intervento fattivo e immediato che hanno messo in campo. Questa è la città di cui siamo e saremo sempre orgogliosi".