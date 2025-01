Sigarette di contrabbando a Napoli, sequestrati 50 chili di "bionde" I controlli della Finanza a Piazza Garibaldi: un arresto

Nuovo sequestro di tabacchi illegali da parte della Guardia di finanza di Napoli: il blitz dei bsschi verdi è scattato nella cosiddetta "zona rossa" di Piazza Garibaldi, così come stabilito durante tavolo di coordinamento di Prefettura.

I militari hanno trovato 50 cgili di sigarette di contrabbando, trasportate da un uomo che viaggiava con diversi cartoni senza etichette: all'interno "bionde" cheap white, cioè non vendibili sul territorio italiano né all’interno dell’Unione Europea, in quanto non rispondenti agli standard di sicurezza comunitari.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono state trovate altre sigarette di contrabbando: arrestato il presunto responsabile, un uomo di origine palestinese residente in Belgio.