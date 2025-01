Portici: nasconde hashish in casa: arrestato dalla polizia Le manette ai polsi di un 31enne

La polizia ha arrestato per detezione illecita di sostanze stupefacenti un 31enne di Portici con precedenti. In particolare, gli agenti del commissariato di Portici, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato l’abitazione del 31enne dove hanno rinvenuto, in un cassetto “segreto” ricavato ad hoc in un mobile d’arredo, un panetto di hashish di circa 100 grammi.